Scuola, Cosenza: preside aggredito da un genitore

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 10:55

Un genitore a Cosenza ha aggredito il dirigente scolastico del Liceo scientifico Scorza, Aldo Trecroci, durante una discussione sulla destinazione della figlia in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Dopo il colloquio, l'uomo ha colpito il dirigente con uno schiaffo facendolo cadere a terra. Trecroci è stato successivamente visitato in ospedale e ha presentato denuncia in Questura per l'aggressione subita.

«Aggressione inaccettabile

Ancora un episodio di aggressione da parte di un genitore ai danni di un preside a Cosenza. Un segno tangibile di come si stiano diffondendo comportamenti sempre più violenti in ogni ambito della società e della perdita di valori e del riconoscimento dell'istituzione scolastica. Così il Moige - Movimento Italiano Genitori che esprime solidarietà al preside. «Sono episodi inaccettabili e deplorevoli, che vanno stigmatizzati senza se e senza ma», ha commentato Antonio Affinita, Direttore Generale del Moige. «Piena solidarietà al preside che ha subito questa violenza fisica mentre svolgeva il suo importante lavoro di educatore. È fondamentale e necessaria una collaborazione tra scuola e famiglia, che devono lavorare insieme per il bene dei ragazzi, confrontandosi e dialogando in modo continuo. Non possono esistere separazioni stagne, ma devono essere legate da un vincolo educativo per il minore, che deve essere posto al centro. È urgente il rinnovo del patto di corresponsabilità educativo formativo tra la scuola e le famiglie. Ci sono ancora tante tappe da percorrere per riportare il giusto equilibrio tra famiglia e scuola».