Martedì 7 Febbraio 2023, 09:21

TERNI I cinghiali si spingono fino al cuore della città. Nella serata di domenica, intorno alle 21, un paio sono stati immortalati dai passanti in via Oberdan, praticamente a ridosso la centralissima piazza Dalmazia. A darne notizia è stato il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Francesco Filipponi, che ha pubblicato tre foto sul suo profilo Facebook poi diventate virali. Cinghiali alla ricerca di qualcosa da mangiare, attirati dall'odore dei rifiuti.

Proprio per frenare un'invasione ormai eclatante è stato firmato da poco meno di tre settimane un protocollo d'intesa tra la Prefettura e il Comune di Terni nella quale è previsto l'arrivo imminente di gabbie cattura ungulati. Nel frattempo sono in azione i selezionatori gestiti dall'Atc3 (Ambito territoriale di caccia). «Siamo pronti afferma Leonardo Fontanella, presidente dell'Atc3- ad installare le gabbie per la cattura degli ungulati che verranno posizionale in quelle località dove è stata segnalata la presenza di questi pericolosi animali. In particolare- continua Fontanella - a ridosso della macchia di Colle dell'Oro, in zona Fiori, in via Proietti Divi e in via Bramante».

Intanto, non si è mai fermata l'attività dei selettori. «Si tratta di nove persone ben addestrate e con l'ausilio di un cane- continua Fontanella- cacciatori con esperienza, conoscitori delle abitudini dei cinghiali e, soprattutto, pronti a capire quali sono i capi da abbattere». Per ora sono loro, i selettori, a cercare di contenere l'avanzata degli ungulati che cercano da mangiare in città perché i lupi li hanno scacciati dal loro habitat e non hanno più cibo. «Impossibile- riprende il presidente dell'Atc3- sapere quanti cinghiali ci sono. Le stime sono sempre difficili anche per via della proliferazione dell'animale, la cui scrofa è in grado di partorire più volte all'anno».

Nelle settimane scorse era stato proprio palazzo Spada ad emanare un'ordinanza secondo la quale «occorreva porre in essere misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni che potevano compromettere la sicurezza pubblica». Per tale motivo il sindaco Leonardo Latini aveva ordinato di provvedere al taglio della vegetazione arbustiva e di tutto il sottobosco presente in alcuni terreni. «Per l'abbattimento dei cinghiali afferma Fontanella- della cosiddetta caccia urbana anche la Regione è in attesa di chiarimenti dal Governo prima di dare il via all'operazione di abbattimento. Si tratta, soprattutto, di alcuni chiarimenti riguardanti la sicurezza dei cittadini».

I cinghiali secondo gli sono in grado anche di attaccare l'uomo come accaduto ad un giovane atleta qualche tempo fa che stava allenandosi nella zona di Rosaro, attaccato e fatto cadere a terra, Ma un cinghiale ha fatto visita nal giardino di un asilo in viale Trieste dove c'erano dei bambini che, grazie al sangue freddo degli insegnanti, sono stati messi in sicurezza.