La prevenzione non va in vacanza: a Terni e provincia checkup gratuiti per proteggere la vista

Terni- La sezione di Terni dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti partecipa anche quest’anno all’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza”, promossa e sostenuta dalla Sezione Italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia onlus.

“Il progetto - spiega Uici Terni - ha lo scopo di informare gli utenti sulla dannosità degli agenti atmosferici. In estate è necessario stare attenti allo stile di vita e agli effetti dannosi del sole per i nostri occhi”.

Tra domani, giovedì 22 giugno e il 25 luglio la campagna di informazione e di distribuzione di materiali e di gadget in varie località della provincia di Terni. All’interno dei materiali distribuiti gli utenti avranno modo di leggere alcuni consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista.

Grazie al lavoro svolto in sinergia con le Pro Loco di Piediluco, Marmore e Castel dell’Aquila volontari Uici saranno presenti alle seguenti iniziative:

Forum delle Acque e festa delle acque che si svolgeranno rispettivamente tra il 22 e il 25 Giugno e il 29 giugno e 2 luglio; “Castellando” evento dedicato ai bambini organizzato a Castel dell’Aquila il 9 luglio e “La prevenzione non va in vacanza” a Marmore il 18 Luglio.

Il Leo Club Terni ha concesso il patrocinio.

Sarà possibile prenotarsi o effettuare un check-up ortottico grazie alla collaborazione dell’ortottista Maria Carlotta Busatti e la supervisione dell’oculista Marco Ilari.

I check-up sono rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e saranno volti ad identificare ed eventualmente valutare difetti sensoriali e della motilità oculare.