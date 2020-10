La Pink Parade anche a Orvieto. Consegnata la maglia alla sindaca Tardani: «Orvieto c'è»

Ci sarà anche Orvieto tra le città italiane in cui domenica 18 ottobre si terrà la PittaRosso Pink Parade, l'iniziativa a sostegno del progetto "Pink is good" della Fondazione Umberto Veronesi per supportare la battaglia delle donne contro il tumore al seno e gli altri tumori femminili (utero e ovaio).



"Anche io ho ricevuto dalla referente locale della Fondazione, Sabrina Grisci, la maglietta rosa con cui - nel pieno rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19 - un gruppo di donne passeggerà per le vie della città, dal Duomo al Pozzo di San Patrizio Orvieto - ha spiegato la sindaca Roberta Tardani. La nostra città, con i suoi simboli, parteciperà così anche al contest social collegato alla manifestazione con l’hashtag #PPP2020".



Il primo obiettivo dell'iniziata è raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica di eccellenza. Con il progetto Pink is Good infatti la Fondazione Umberto Veronesi, nel 2020, sosterrà 39 ricercatori impegnati nello studio del tumore al seno, all’utero e all’ovaio per arrivare a individuare soluzioni innovative di diagnosi precoce e nuove terapie per curare sempre più donne. Il secondo impegno è promuovere la prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, e fare informazione sul tema in modo serio, accurato, aggiornato.

