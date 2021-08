Lunedì 9 Agosto 2021, 08:44

Stop agli skate nelle piazze di Terni, il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di un'apposita area dove praticare questa disciplina sportiva. In particolare si tratterà di una svolta che permetterà ai giovani di avere un loro spazio e allo stesso tempo liberare quelle piazze, come piazza Solferino, che ultimamente era state pacificamente invase dai ragazzi per praticare lo skateboard.

Il nuovo impianto sorgerà in Zona Fiori per effetto di un'opera di urbanizzazione che doveva essere fatta in contemporanea con la realizzazione di un'attività commerciale in via Romagna, nel di quartiere Borgo Bovio. Termina così un percorso amministrativo lunghissimo, fatto di cambi continui, come nel caso della recente protesta messa in atto dai residenti di San Giovanni che si sono opposti alla realizzazione dell'impianto nello spazio polifunzionale di Largo Mezzetti. Un continuo tira e molla che ora è terminato, visto che c'è l'ufficialità dell'avvio del cantiere con il voto della Giunta.

il progetto

Il progetto e la sua realizzazione per un importo di circa 107mila euro sono finanziati nell'ambito delle opere di urbanizzazione delocalizzate riferite ad un intervento edilizio a carattere commerciale in via Romagna. Il progetto prevede la realizzazione dell'impianto da adibire a skate park costituito da elementi prefabbricati e/o posti in opera, idonei alla pratica degli sport rotellistici e in particolare dello skateboard, che dal 2020 è entrato a far parte degli sport olimpionici, completo di pavimentazione, smaltimento delle acque piovane e recinzione.

«La nuova collocazione - spiega l'asessore all'urbanistica Federico Cini - è stata dunque individuata in Zona Fiori, in un'area di 1250 metri quadrati asfaltata accanto all'ex scuola, abbandonata da molti anni e in stato di fatiscenza. Si tratta di un'area di dimensioni adatte anche per eventi o attività agonistiche e dispone di un ingresso indipendente oltre che di un vicino parcheggio. Risulta comodamente raggiungibile anche dalle varie vie di comunicazione ed è sufficientemente distante da complessi residenziali».

«Condivideremo con i praticanti questa passione e porteremo a Terni gare e attività a livello nazionale e internazionale», annuncia l'assessore allo sport, Elena Proietti.