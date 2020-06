Sono in arrivo nuovi finanziamenti da parte della Camera Commercio di Terni. Fondi (70 mila euro) che l’ente camerale mette a disposizione delle aziende del territorio pronte ad investire nel digitale, tramite il bando “Voucher digitali I4.0”. «La digitalizzazione deve essere una delle chiavi per la ripresa economica post emergenza Covid-19». I voucher saranno erogati per un massimo di 5mila euro ad impresa e le domande potranno essere presentate dal 15 giugno fino al 31 agosto 2020, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. Le novità di questa edizione sono legate al contesto emergenziale dovuto al Covid-19 e volte a favorire ulteriormente le imprese, supportandole in tale contesto di difficoltà, ovvero: l’eliminazione del limite di spesa per gli acquisti strumentali in beni e servizi, l’ampliamento della tipologia degli interventi finanziabili con l’inserimento dei sistemi di smart working e delle soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione produttiva e di vendita, funzionali al distanziamento.

«Con l’approvazione del nuovo Bando Voucher Digitali I4.0 - afferma il Presidente Giuseppe Flamini - la Camera di Commercio di Terni, attraverso il suo Punto di Impresa Digitale intende erogare ulteriori risorse economiche alle imprese per la loro digitalizzazione, ambito che nel periodo emergenziale ha vissuto un forte balzo in avanti e che riteniamo debba essere sostenuto affinché si consolidi definitivamente la cultura digitale delle nostre imprese».

«Per agevolare l’accesso a tali risorse è stato organizzato - evidenzia il segretario generale Giuliana Piandoro - per mercoledì 24 giugno alle ore 11 un webinar in cui saranno illustrate le modalità per inviare la domanda di contributo».

Presso il Punto Impresa Digitale gli imprenditori avranno a disposizione gratuitamente, attraverso una video consulenza, un digital promoter che li affiancherà nel valutare il livello di maturità digitale della propria impresa attraverso un assessment guidato, e fornendo informazioni sugli interventi e le tecnologie 4.0.

