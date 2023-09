"La bellezza in un gesto": inaugurata al Cospea Village la mostra fotografica in occasione dei mondiali di scherma paralimpica. Ospiti d'onore Alessio Foconi e Valentina Vezzali

Mercoledì 27 Settembre 2023, 17:35







Terni- E' stata inaugurata lunedì pomeriggio la mostra fotografica “la bellezza in un gesto” presso il Cospea Village, sponsor dei mondiali di scherma paralimpica Terni 2023. Gli ospiti d’onore di questa affascinante inaugurazione sono stati due campioni pluripremiati, Alessio Foconi e Valentina Vezzali, che hanno avuto l’opportunità di aprire ufficialmente l'esposizione.

La mostra, curata dal fotografo della Federazione Italiana Scherma, Augusto Bizzi, cattura l’essenza della scherma in modo straordinario, mettendo in luce la grazia, la forza e la determinazione dei suoi protagonisti. Ogni scatto è una testimonianza visiva dei momenti di gloria e sacrificio che questi atleti vivono nel loro percorso.

Ma l’evento è stato molto più di una semplice inaugurazione.

Foconi e Vezzali, con le loro impressionanti carriere nel mondo della scherma, hanno condiviso le loro emozioni e riflessioni sulla scelta di Terni come sede dei Mondiali di Scherma Paralimpica, specialmente dopo il successo degli Europei del 2018.

I due testimonial hanno espresso entusiasmo per essere stati scelti per rappresentare questa manifestazione di portata internazionale. Hanno sottolineato i valori intrinseci della scherma, come la lealtà, la disciplina e il rispetto, che questa manifestazione trasmette al mondo intero. La loro presenza e le loro parole hanno aggiunto un tocco di ispirazione a un evento già straordinario.

“La bellezza in un gesto” non è solo un titolo per questa mostra fotografica, ma un riflesso della grazia e della potenza che solo la scherma può incarnare. Questa esposizione offre una visione intima di un mondo di determinazione e dedizione, ed è un omaggio a tutti gli atleti che si preparano a sfidare i propri limiti. La mostra sarà visibile presso il centro commerciale fino all’ 8 ottobre.

I mondiali di scherma paralimpica promettono di essere un’esperienza straordinaria, e l’inaugurazione dell'esposizione è solo l’inizio.