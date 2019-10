Una mostra fotografica e un concerto per le donne malate di tumore al seno

Una mostra fotografica e un concerto per aiutare le donne malate di tumore. Al Grand Hotel Plaza, in via del Corso a Roma, venerdì 25 ottobre alle 18,30 ci sarà il vernissage della mostra realizzata da Obiettivo Fotografico di Silvio Esposito. Ad organizzarla, l'associazione Babc (Beautiful after breast cancer Italia onlus) presieduta dalla professoressa Marzia Salgarello. “Donna X Donna”, il titolo della mostra a sostegno delle attività per la ricostruzione del seno delle donne che hanno avuto diagnosi di tumore. Sabato 26 Ottobre, alle 18,30, ci sarà l'esibizione di un coro polifonico. © RIPRODUZIONE RISERVATA