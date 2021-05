L'invito a spogliarsi in videochiamata e il ricatto con il video. I carabinieri di Fabro denunciano per estorsione un barese

Fabro Una ragazza invita un uomo a spogliarsi insieme a lei in video chiamata. Il video viene registrato e parte il ricatto e l'estorsione ai danni di un trentaduenne di Fabro che ha subito sporto denuncia-querela. E le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Fabro, hanno portato ieri, sabato 15 maggio, al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni, per i reati di “estorsione”, “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e di “minaccia”, un sessantenne originario della provincia di Bari, già noto alle Forze dell’ordine.

Il trentaduenne ha raccontato ai Carabinieri che nel mese di mese di aprile era stato adescato su un noto social network da una ragazza che lo aveva indotto, nel corso di una videochiamata, a spogliarsi insieme a lei. Una volta registrato il video da parte di alcuni malintenzionati, l’uomo aveva ricevuto una serie di telefonate di minaccia contenenti richieste estorsive di denaro a seguito delle quali, inizialmente intimorito, aveva versato su una carta postepay una somma di denaro pari a 2000 euro. Gli approfondimenti investigativi, ancora non conclusi, hanno quindi consentito al momento di individuare l’estortore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA