Lunedì 15 Aprile 2024, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09:14

L’Acf sbanca il Migaghelli di Santa Maria degli Angeli 3-1 e allunga nei confronti della diretta concorrente alla promozione, Terni Fc che impatta a Città di Castello. Questo il verdetto più importante della terzultima giornata di un torneo che si fa sempre più avvincente considerando che domenica allo Strinati di Terni è previsto lo scontro in vetta tra le prime due della classe. L’Acf ci arriva con tre lunghezze di vantaggio, un piccolo margine che se da un lato non dà certezze, rappresenta per la squadra di Manni un piccolo tesoretto che a 180 minuti dal termine dei giochi potrebbe risultare importante. Se l’Acf domenica vincesse a Terni festeggerebbe la promozione in serie D, se pareggiasse, le basterebbe un punto in casa nella sfida contro il Pierantonio.

Tornando alla partita di ieri, per i biancazzurri privi di capitan Mattia non è stato per niente facile avere ragione di un’ Angelena apparsa in gran forma specie nei primi 45 minuti di gioco, tanto che dopo essere andata in vantaggio al 13’ con un un tap in di Bolletta su cross di Melillo, i giallorossi hanno avuto più di un’occasione per allungare. Al 16’ è Lori che salva il tiro a volo di Confessore su assist di Ventanni mentre al 20’ Khribech ha l’occasione per il pareggio ma il tiro rasoterra è bloccato da Buini. Al 29’ l’Acf trova il pareggio con un gran gol di Settimi che di destro al volo sfrutta la ribattuta della barriera nata da un calcio di punizione di D’Urso.

I giallorossi non ci stanno e Lori deve intervenire provvidenzialmente in due circostanze su Colombi e su corner di Bolletta per evitare guai maggiori.

Nella ripresa l’inerzia della partita cambia, l’Acf spinge sull’acceleratore mentre l’Angelana abbassa il baricentro e al 10’ arriva il vantaggio ospite. D’Urso serve Calderini che crossa al centro per l’accorrente Khribech che da due passi non fallisce. Al 20’ l’episodio che chiude l’incontro con Melillo che stende in area Khribech, per un rigore ineccepibile. SI incarica del tiro Calderini che non fallisce. L’ultima emozione della gara la riserva la notizia del pareggio del Città di Castello sul Terni che fa esultare il numeroso pubblico ospite presente a Santa Maria degli Angeli.

ANGELANA (4-3-1-2): Buini 6; Subbicini 6, Le. Bocci 6,5, Melillo 6,5, Bolletta 6,5; Ravanelli 6, Gabrielli 6 (37’ st Abbate sv), Bartolini 6 (13’ st Sforna 6); Ventanni 5,5 (22’ st Vitaloni 6); Colombi 6 (46’ st Lo Gelfo sv), Confessore 6 (22’ st Luparini 6). In panchina: Lo. Bocci, Sallaku, Sangare, Cuocolo. All. Gregori.

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori 7; Zichella 6,5 (17’ st Tortoioli 6), Sedran 7, Nuti 6,5, Benedetti 6,5; Bruschi 5,5 (29’ st Di Cato 6), Settimi 7, De Sanctis 6 (41’ st Tempesta sv); Khribech 7 (29’ st Kuqi 6), D’Urso 6,5 (34’ st Rocchi 6), Calderini 6. In panchina: Bonomo, Moracci, Currieri, Brunetti. All. Manni.

Arbitro: De Paolis di Cassino 5,5

Reti: 13’pt Bolletta, 31’pt Settimi, 10’st Khribech, 21’ st Calderini (r)

Note: spettatori 300 circa. Espulso al 46′ st dalla panchina il dirigente Bianconi per proteste. Ammoniti: Bartolini, Bolletta, Zichella, Bruschi, Khribech, Manni. Angoli: 6-2. Recupero: 3’ pt e 4’ st