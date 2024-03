Lunedì 25 Marzo 2024, 11:31

A quattro giornate dal termine l’Acf è giunta alla volata finale del torneo. Un campionato che ha visto la squadra del presidente Zoppi sempre in testa sin dalla quarta giornata, in un crescendo di prestazioni sino al termine del girone d’andata quando, dopo le vittorie negli scontri diretti contro Angelana e Terni Fc, per i biancazzurri sembrava mettersi tutto facile. Poi, un inizio di seconda parte del campionato con più difficoltà del previsto e a seguire il rush finale in cui giocarsi il tutto per tutto.

"Sì, è stato un campionato che ha avuto questo andamento - analizza il tecnico dei folignati Manni - ma lo giudico sicuramente positivo e credo che se ad agosto ci avessero prospettato di arrivare con un punto di vantaggio a quattro giornate dal termine, lo avremmo sottoscritto senza indugi. C’è anche da considerare che quello attuale è un campionato che in partenza era stato giudicato da tutti come uno dei più difficili degli ultimi anni. E’ vero nel girone di ritorno abbiamo perso qualcosina per strada, ma c’è anche da riconoscere i meriti degli altri che hanno fatto un percorso veramente importante”. Un torneo il cui calendario ha inserito il big match tra le due migliori formazioni alla penultima giornata, concedendo un finale thrilling a questa coda di competizione. «Certo - continua Manni - c’è la possibilità che lo scontro diretto possa rivelarsi decisivo per il campionato, visto anche l’andamento delle ultime giornate, ma non sono da sottovalutare i prossimi impegni. Noi dopo la pausa avremo il Branca e loro la Nestor, poi noi l'Angelana e loro il Città di Castello, quindi tutte partite assolutamente non scontate».Il campionato d’Eccellenza prevede due giornate di sosta prima di riprendere il prossimo 7 aprile. Tempo per riprendere fiato e preparare al meglio il finale.

«In questi giorni -continua Manni-abbiamo lavorato con molta tranquillità cercando di allentare la pressione, per ricaricare le pile in vista della volata finale. Qualche giocatore non è al meglio per cui questa pausa è stata per certi versi provvidenziale. Se c’è qualche elemento che ruberei al Terni? Posso solo dire che la società a cominciare da Marco Bianconi e Filippo Petterini, ma tutta l’Acf in generale, mi ha messo a disposizione una rosa di livello e profonda, fatta di elementi veramente importanti per la categoria. Chiaramente anche il Terni ha operato bene in fase di mercato, anche nella finestra di dicembre dove ha aggiunto qualità ad una rosa competitiva, ma mi tengo stretti i miei ragazzi».