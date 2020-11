Interventi di manutenzione sulla Terni – Rieti. I cantieri apriranno solo di notte. I lavori termineranno la vigilia di Natale.

Sulla strada statale 79bis “Ternana”, direttrice Terni-Rieti, l'Anas eseguirà alcuni interventi di manutenzione e ripristino localizzato all’interno della galleria “Valnerina”. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessaria la chiusura in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico la chiusura sarà attiva esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo ad esclusione delle notti di sabato e domenica.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, il traffico in direzione Rieti dovrà uscire allo svincolo “Valnerina”, proseguire sulla SP209 in direzione Terni centro, svoltare a sinistra su viale Centurini e proseguire in direzione Marmore tramite la statale 79. Il traffico proveniente da Rieti in direzione Terni sarà deviato sul ex SS79 e dovrà seguire il percorso inverso. Il completamento è previsto entro il 23 dicembre. Si tratta di una manutenzione necessaria per evitare che l'usura delle opere diventasse troppo evidente e ne determinasse la chiusura per tempi molto lunghi. I lavori, che saranno effettuati in galleria e quindi non dovranno scivolare nel tempo a causa del maltempo.





