Lunedì 24 Luglio 2023, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 08:19

Oltre cento incidenti in pochi mesi. In cui sono sfortunati protagonisti gli animali. Quelli domestici abbandonati, o che sfuggono all’improvviso ai proprietari, ma anche e soprattutto quelli selvatici. Un dato che assume una rilevanza notevole in vista del periodo dell’esodo. Periodo in cui ci saranno in strada tantissime persone, specie nei prossimi due fine settimana, e il rischio di incappare in questo tipo di incidenti è altissimo. Per questo motivo nei prossimi giorni verranno aumentati i servizi preventivi e di controllo, come avviene ogni anno, da parte tanto di Anas quanto di polizia stradale.

LE PARTENZE

Chiaro come dal prossimo fine settimana i controlli saranno aumentati e aumenteranno anche quelli relativi all’eventuale abbandono o non tenuta nelle condizioni migliori degli animali domestici. Quello invece degli animali selvatici è purtroppo un fenomeno sempre in aumento, tanto sulla viabilità cittadina che lungo le superstrade.

In relazione all’abbandono o alla migliore tenuta degli animali, Anas recentemente ha lanciato la campagna la campagna di informazione #AMAMIeBASTA, realizzata in collaborazione tra Lndc Animal Protection e Anas (Gruppo FS italiane), che ha l’obiettivo di contrastare gli incidenti provocati sulle strade dall’abbandono di animali, in forte aumento nel periodo estivo.

«In Italia, infatti, ogni anno si registrano migliaia di incidenti stradali, spesso anche mortali, causati da animali vaganti o randagi ed è bene ricordare a tutti i cittadini che chi abbandona un animale non commette solo un reato ai danni dell’animale stesso, ma potrebbe rendersi responsabile anche di omicidio colposo. La campagna #AMAMIeBASTA invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante che rappresenti un pericolo per la circolazione lungo la rete stradale e autostradale di Anas a fare principalmente due fondamentali azioni: la prima metterlo immediatamente in sicurezza, la seconda chiamare subito il numero verde “Pronto Anas” 800.841.148 e/o le Forze dell’Ordine al numero unico di emergenza 112 (Forze di Polizia e Vigili del Fuoco). Nel caso in cui si assista direttamente all’abbandono, inoltre, è importante prendere il numero di targa del veicolo che lascia l’animale, da segnalare alle autorità per facilitare l’identificazione del responsabile» dicono dall’Anas.

L’ULTIMO INCIDENTE

Intanto nel pomeriggio di ieri, Raccordo bloccato a Perugia e due feriti nella zona della galleria di Prepo. Secondo quanto si apprende, a seguito di un incidente che ha visto coinvolte due auto, una delle quali ribaltata. L’incidente proprio all’interno della galleria ha inevitabilmente portato a un notevole rallentamento della viabilità, con tanti automobilisti che hanno anche cercato uscite alternative andando ad intasare anche la viabilità interna. Il conducente dell’auto ribaltata è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave.