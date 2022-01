Suv contro utilitaria: due feriti e traffico in tilt lungo la E45

PERUGIA - Suv contro utilitaria: il bilancio è di due feriti e traffico paralizzato lungo la E45 all'altezza dello svincolo di Collestrada. L'incidente intorno alle 17 di domenica, in un punto in cui il traffico è particolarmente elevato non solo perché snodo da e per Perugia ma anche per la riduzione di carreggiata a una corsia lungo il sottopasso in direzione Perugia.

Proprio il punto in cui è avvenuto lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale (prontamente intervenuti assieme al 118) un Suv avrebbe tamponato un'utilitaria: i due feriti sono appunto gli occupanti dell'utilitaria, le cui ferite per fortuna non sembrano particolarmente gravi.

L'incidente ha avuto la conseguenza di bloccare il traffico in tutta la zona. La fila di auto ferme si è cominciata a sbloccare soltanto dopo le 18.30 con molte persone che, anche attraverso i social, hanno raccontato di essere state in fila per oltre un'ora.