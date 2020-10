Scontro all'incrocio tra via Radice e via Battista: scooterista in ospedale

Scontro tra un'auto e uno scooter in centro, all'incrocio fra via Radice e via Battisti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 5 ottobre. Ad avere la peggio è stato l'uomo sullo scooter che è caduto a terra e, a un primo accertamento dei sanitari, ha riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso. Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA