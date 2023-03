Incidente sulla Terni-Rieti, soprassa un camion e si scontra contro una Jaguar: morta una ragazza di 23 anni

TERNI Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ad una ragazza ternana di 23 anni, morta sul colpo. Il grave incidente stradale è accaduto ieri sera intorno alle 20 lungo la Terni-Rieti, poco distante dall’uscita Valnerina. La giovane alla guida di una Hyundai I10 stava effettuando un sorpasso di un camion, quando si è scontrata frontalmente con una Jaguar. Inutili i soccorso, quando sono arrivati gli operatori di un’ambulanza non hanno potuto fare altro che costatare la morte della giovane che era da sola a bordo dell’utilitaria. Ferito in modo grave il guidatore di 78 anni dell’altra auto. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Maria per essere curato e la sua prognosi in tarda serata era ancora riservata. Mentre l’autista del camion si sarebbe allontanato senza fermarsi, forse perché non si sarebbe accorto di quanto successo.

Notizia in aggiornamento