Esplodono gli pneumatici, furgone si schianta contro il guard rail sulla Pontina

Esplodono gli pneumatici, furgone si schianta contro il guard rail. Ennesimo incidente questa mattina sulla Pontina all'altezza di Aprilia dove un furgone è finito in mezzo alla carreggiata. Il sinistro si è verificato in direzione Roma. Pesanti disagi al traffico. Si segnalano code chilometriche per chi viaggia verso nord. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Ieri sulla Pontina, in un altro incidente, ha perso la vita un 50enne di Ardea.