Gubbio, auto contro un albero: salvo il conducente

GUBBIO - Incidente domenica mattina lungo via della Rimembranza. Un'auto si è schiantata contro un albero. Pesanti danni al mezzo che ha avuto la parte frontale completamente distrutta nell'impatto. Il conducente si è salvato. Sul posto, per rimuovere l'auto e ripulire la strada, i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e i carabinieri che stanno accertando le cause dell'impatto. Non è escluso che all'origine della sbandata possano esserci stati la velocità e il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. © RIPRODUZIONE RISERVATA