Un uomo di 54 anni,, è morto in seguito ad un incidente stradale accaduto giovedì notte intorno a mezzanotte lungo la strada Tiberina che collega Acquasparta a Montecastrilli ( Terni ). L'uomo, alla guida di una Fiat Doblò , ha travolto un grossoche stava attraversando la strada poi è finito contro un albero che costeggia la strada.L'impatto è stato violento e per il guidatore non c'è stato nulla da fare, quando è intervenuta un'ambulanza del 118 proveniente da Avigliano Umbro il suo cuore aveva già cessato di battere. Sul posto i carabinieri di Acquaasparta che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Gabriele Pecci abitava a Portaria e lavorava come dipendende comunale ad Acquasparta. Lascia due figlie.