Terni, va a fuoco appartamento in via del Reggio Vecchio

TERNI. La proprietaria al momento del rientro a visto fuoriuscire del fumo dal portone d'ingresso es senza entrare ha allertato i soccorsi. Al loro ingresso i vigili hanno trovato che l'incendio si era propagato a più stanze. Ingenti i danni , ma vi sono feriti. La palazzina è composta di tre piani per in totale di 5 appartamenti di cui solo quello interessato dal sinistro, posto all'ultimo piano, è stato dichiarato inagibile. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e verifica.