Passato l'8 dicembre, tutti i presepi della città e dei dintorni si preparano per essere ammirarti e quest'anno in modo più profondo, dato che ricorre l'anniversario degli 800 anni dal primo presepe della storia, quello di Greccio. Strettamente collegati a questo sono gli eventi di "Terninpresepe", al Cenacolo San Marco, che ha aperto con l'Immacolata la nona edizione; oltre alla mostra che sarà inaugurata il 20 dicembre "Natività nei luoghi di San Francesco. Il presepio di San Francesco tra tradizione e spiritualità".

Ci saranno laboratori e incontri culturali, dei quali molti sono dedicati ai bambini, e visite guidate sui luoghi del santo, a Terni e sulle tracce dei protomartiri francescani. Sono previsti anche incontri dimostrativi sul territorio a proposito di presepe, come quello del 15 dicembre. «La manifestazione tende a riavvicinare ai valori della tradizione del presepe a partire dalle scuole primarie» spiega la presidente di Tempus Vitae, l'associazione che organizza la manifestazione; «La partecipazione durante periodo natalizio è fondamentale per sentire il calore del Natale e recuperarne i valori. Per noi è importante anche valorizzare il territorio, per questo i nostri eventi coinvolgono tanti Comuni diversi, come Amelia, Arrone, Collescipoli». La mappa conta tanti appuntamenti, in un vero itinerario della natività. Una mostra sarà infatti a Acquasparta, nei sotterranei di palazzo Cesi, mentre ad Amelia sarà esposto un grande presepe di 8 metri, a palazzo Petrignani, mentre diversi presepi artistici popoleranno il borgo e abbelliranno le vetrine dei negozi. Anche Arrone è coinvolta, con la mostra dei "Piccoli Presepi 2023"; il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio, si terrà invece la 24esima edizione del presepe vivente: «Un'occasione di condivisione, convivialità, confronto e crescita dove persone di tutte le età si uniscono» hanno dichiarato gli organizzatori dell'associazione Presepe Vivente tramite social. Tempus Vitae a Collescipoli prevede presepi d'autore a Santa Maria Maddalena, a San Nicolò e a palazzo Stefanoni. Anche Narni presente sulla lista, con l'esposizione al Santuario della Madonna del Ponte; la città, invece, propone un itinerario di presepi e la possibilità di ammirarli facendo trekking, fino a Itieli; la frazione di San Vito di Narni ospiterà inoltre il tradizionale presepe vivente, il 26. Altre mostre di Tempus Vitae saranno a Quadrelli, San Liberato e Papigno. L'Acli di Stroncone ha organizzato anch'essa una mostra di presepi alla quale possono partecipare anche quelli dei bambini della scuola primaria. I piccoli borghi sono dunque tutti protagonisti, in ogni via e in ogni piazza oltre che in ogni chiesa, ospitando presepi a cura di privati, associazioni, Comuni; così accade ad esempio a San Gemini. Non mancherà il presepe tra i tanti appuntamenti pensati per le festività nemmeno a Piediluco, dove ci saranno due eventi coordinati rispettivamente dall'associazione Piediluco Arte e dalla Pro Loco, e a Ferentillo, che prevede una mostra di presepi artigianali per "Valnerina in Vetrina". A Orvieto, sulla stessa lunghezza d'onda, anche quest'anno il quartiere medievale diventerà il quartiere dei presepi, mentre l'iniziativa "Presepe nel Pozzo" è giunta ormai alla sua 34sima edizione; saranno realizzati poi il presepe vivente, da vedere anche qui il 26 dicembre e 1 e 6 gennaio, e una mostra, che esplora il legame tra San Francesco e il presepe.