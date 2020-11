In cerca di funghi si perde nei boschi di Montegabbione. Ritrovato da Carabinieri e Protezione Civile

Uscito di casa per andare a cercare funghi non è rientrato per pranzo. Sono scattate così le ricerche di un uomo di 67 anni di Montegabbione che nella mattina di venerdì 6 novembre, intorno alle 10, è uscito di casa diretto nei pressi di un bosco in località Montegiove. Non vedendolo però tornare, intorno alle 12, i familiari dell'uomo hanno allertato i Carabinieri.

Immediatamente sono dunque scattate le ricerche in tutta la zona. A cercare l'uomo i Carabinieri della locale stazione, i volontari di Protezione Civile, cacciatori e cercatori di funghi del posto. Alla fine l'uomo è stato ritrovato intorno alle 13:30 e riportato a casa sano e salvo.

