Il ternano Riccardo Giubilei nuovo presidente nazionale della FederTriathlon

ROMA - Riccardo Giubilei è il nuovo presidente della Federazione italiana Triathlon. Il candidato ternano ha ottenuto il 72,29% dei voti (2872 voti) mentre Luigi Bianchi, presidente in carica negli ultimi due quadrienni, ha totalizzato 1093 voti, il 27,51% delle preferenze.

«La prima emozione è fortissima -afferma subito dopo la proclamazione Riccardo Giubilei- ma ancora prima della votazione è stato emozionante vedere una platea così gremita, in un momento così particolare e difficile per l’Italia e per lo sport. Trovare tutti questi appassionati triatleti, presidenti, dirigenti, tecnici, atleti che sono venuti qui ad affermare con forza che il triathlon è la loro vita, la loro passione e che vogliono ancora continuare a lavorare in questo senso, credo che sia la più grande vittoria. Devo ringraziare la nostra comunità, che ci ha tributato una presenza mai vista, con l’87% degli aventi diritto, e fatemi anche ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato in un percorso così lungo e chi ha gestito l’assemblea per far sì che tutto si svolgesse in piena sicurezza».

Questo è il nuovo consiglio federale.

Per quanto riguarda i consiglieri in quota società, sono stati eletti Caterina Vacchi (2548 voti), Filippo Caporali (2534), Maurizio Zurma (2429), Antonella Salemi (2415), Gianluca Tasin (2415), Andrea Mario Giovanni Libanore (2387) e Francesco Uberto (2303). Non eletti Neil Andrew Mac Leod (805), Mauro Cesare Garavaglia (679), Gian Piero Sblendorio (658), Romina Ridolfi (616), Marco Comotto (567), Giuseppe Campagna (560), Vladi Vardiero (560). Giulio Molinari (234 voti) è stato eletto consigliere in quota atleti, non eletto Pier Alberto Buccoliero (66), Elisabetta Villa (214 voti) è stata eletta in quota atlete, non eletta Martina Dogana (82), mentre Fabio Pruiti Ciarello (102 voti) è stato eletto consigliere in quota tecnici sportivi (non eletta Lorenza Bernardi, 42). Stefano Diana (2921 voti) è stato eletto presidente del collegio dei revisori dei conti, non eletto Federico Loda (761).

