La Ternana vince in rimonta sulla Bari. Lucarelli: «I ragazzi hanno ascoltato l'allenatore». La città esplode di gioia

«I ragazzi hanno ascoltato l'allenatore». Cristiano Lucarelli dopo il successo della Ternana sulla Bari per 2 a 1 è sorridente: «Siamo rimasti lucidi dopo essere passati in svantaggio». Già perchè i rossoverdi pronti via subiscono il gol di Maita a causa di un errore di Kontek che provava a dribblare il centrocampista al limite dell'area. Poi ci ha pensato Iannarilli a mantenere a galla le Fere con tre parate decisive su Rolando Maita e De Cesare. Mentre la Ternana si vede solo con Vantaggiato che da ghiotta posizione sbaglia la conclusione, colpendo comunque il palo.

Nella ripresa ci prova Partipilo che sfiora il palo. La formazione di Carrera utilizza la strategia di giocare poco, interrompendo spesso la gara costringendo poi il direttore di gara al recupero. Recupero che risulterà vitale. Al 37' Kontek di testa infila la porta di Frattali capitalizzando il corner di Mammarella. E' pareggio. Quasi in contemporanea arriva la notizia del pareggio del Monopoli contro l'Avellino. Le emozioni crescono nei sei minuti di recupero quando la pressione è solo rossoverde. Così Mammarella crossa per Defendi che segna il gol di una vittoria importante. Lui non esulta da ex. Ma dopo il triplice fischio la città abbraccia la squadra mettendo in scena una carovana di clacson.

TERNANA-BARI 2-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella: Proietti (10’ st Paghera), Palumbo (32’st Damian); Partipilo (32’ st Raicevic), Falletti, Furlan (10’ st Peralta); Vantaggiato (st 17’ Ferrante). A disp. Casadei, Celli, Russo, Suagher, Onesti, Salzano, Frascatore. All. Lucarelli

BARI (4-3-3): Frattali; Semenzato, Perrotta, Di Cesare (34’ st Minelli), Sarzi Puttini; Maita, Bianco, De Risio; Rolando (34’ st Sabbione), Cianci (34’ st Antenucci), Candellone (11’ st D’Ursi). A disp. Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, Lollo, Colaci, Mercurio. All. Carrera

RETI: pt 2’ Maita; st 37’ Kontek, 45+4 Defendi

ARBITRO: Zufferli di Udine

NOTE: partita giocata a porte chiuse per il Covid 19. Ammoniti Paghera, Falletti, Bianco per gioco falloso, Casadei per comportamento non regolamentare. Angoli 9 a 5 per la Ternana. Recupero pt 0, st 6’

