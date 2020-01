È tornato a Terni il Telamone, imponente scultura di età romana, rinvenuta in città circa mezzo secolo fa ed esposta al Museo archeologico nazione dell'Umbria di Perugia: l'opera è stata infatti trasferita nel Museo archeologico ternano. «Per il momento è un prestito - spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Andrea Giuli - ma stiamo lavorando per una soluzione più stabile e duratura. Altre amministrazioni avevano in precedenza tentato l'impresa, senza riuscirvi. Noi ci abbiamo messo tutta la determinazione possibile». Giuli ringrazia Marco Pierini, direttore del Polo museale regionale, e Luana Cenciaioli, direttrice del Manu di Perugia, gli uffici comunali della Cultura, del Turismo e delle Aree di pregio «per aver seguito passo passo la vicenda» e l'ufficio Contratti del Comune «per aver affrontato e risolto la questione di una copertura assicurativa del Museo archeologico ternano, incredibilmente mancante». «E, non ultimo - conclude Giuli - un grazie al consigliere comunale Michele Rossi che è stato tra i primissimi a credere in questa operazione e a soffiarvi senza sosta». A breve il Telamone sarà visibile al pubblico, mentre nelle prossime settimane anche alcuni reperti della necropoli preromana delle Acciaierie, provenienti sempre dal capoluogo

