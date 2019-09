Il super cavaliere Luca Innocenzi da Foligno conquista il Palio di Valfabbrica

FOLIGNO - Luca Innocenzi, il pluricampione folignate di Giostre e Tornei, che sta mietendo successi in tutta Italia domenica ha espugnato anche Valfabbrica. E lo ha fatto con unos contro in pista che lo ha visto cimentarsi fino alla fine con l'altro cavaliere folignate in gara Massimo Gubbini. Alla fine il Palio di Valfabbrica è terminato 2 a 1 per Innocenzi. Il Palio di Valfabbrica o Giostra d'Italia consiste in una prova di abilità che i cavalieri, rappresentanti i tre Rioni, affrontano cimentandosi in tre diverse competizioni ispirate ai giochi d'armi medievali. © RIPRODUZIONE RISERVATA