Un forte e convinto impegno a rappresentare i problemi e le esigenze della casa circondariale di Terni in tutte le sedi istituzionali. Lo ha assicurato il sindaco Leonardo Latini nel corso dell’incontro avuto all’interno della casa circondariale con il direttore Luca Sardella e con una delegazione del personale della Polizia Penitenziaria.«Il carcere di Terni – ha detto il sindaco - sta vivendo una fase molto difficile a causa del prospettato aumento del numero dei detenuti e per le carenze strutturali della pianta organica del personale, assolutamente insufficiente a gestire una popolazione carceraria di oltre 500 detenuti. Siamo di fronte a una carenza di oltre cento unità sul fronte del personale addetto, che comporta gravi disagi gestionali, ma soprattutto problemi per la sicurezza stessa della struttura, a fronte di impegni sempre più gravosi e complessi». «Per questo mi impegno a riferire sulla situazione al nuovo Prefetto di Terni, come uno dei problemi prioritari da prendere in considerazione e, inoltre, svolgerò un’azione di sensibilizzazione nei confronti dei parlamentari e del governo, anche attraverso passi formali».