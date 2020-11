Il segretario del papa Pietro Parolin: «Grazie all'Usl per l'invio di prodotti igienizzanti»

Un riconoscimento per l’Usl 2 Umbria ed in particolare per Fausto Bartolini dirigente del dipartimento assistenza farmaceutica arriva da parte del cardinale Pietro Parolin segretario di Stato del Papa. Parolin ha scritto: «Con cortese pensiero, Ella ha voluto inviarmi prodotti igienizzanti per le mani e per gli oggetti, frutto dell’impegno di volontari e professionisti dell’Umbria Usl 2 inteso ad aiutare i pazienti più fragili nell’attuale contesto della pandemia da Covid- 19. Desidero ringraziarLa sentitamente per il premuroso e gradito gesto e informare che i prodotti sono stati consegnati alla farmacia Vaticana per far fronte ai bisogni di Dicasteri ed Enti della Santa Sede e della Città del Vaticano. Mentre mi congratulo con Lei, insieme ai Suoi collaboratori, per il suddetto progetto, porgo fervidi auguri di pieno successo e colgo volentieri l’occasione per salutarLa con sensi di distinto ossequio. Pietro cardinale Parodin

