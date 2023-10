Il ristorante Mammé di Stroncone ottiene la prestigiosa 'Forchetta' del Gambero Rosso

Il Ristorante Mammé, incastonato nel pittoresco borgo di Stroncone, ha ricevuto una prestigiosa ‘Forchetta’ dalla Guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso. Un importante e ambito riconoscimento, riservato ai ristoranti orientati al ‘fine dining’, che premia l’impegno e la passione del giovane Chef Tommaso Montineri e del suo staff. La cucina guidata da Chef Montineri ottiene l’ambito riconoscimento, l'unico nuovo attribuito in provincia di Terni, vincendo una scommessa iniziata in piena emergenza Covid.



La storia di Tommaso, 28 anni tra pochi giorni, è quella di un giramondo culinario che, dopo aver viaggiato e lavorato in cucine, anche stellate, in giro per il mondo, ha scelto di ritornare alle sue radici in Umbria per dare forma alla sua idea di cucina e di farlo, con grande coraggio, nel pieno dell’emergenza Covid, nel 2020. Una sfida ulteriore che oggi rende ancora più dolce il sapore di questo successo.



La sua passione inizia da bambino nella cucina della nonna ed è poi cresciuta tra Australia, Asia, Inghilterra e Danimarca e di nuovo 'Italia, culminando in esperienze preziose in ristoranti stellati Michelin come il Grossi Florentino a Melbourne, Vissani a Baschi e il ST. Hubertus di Norbert Niedekofler a San Cassiano.



Dichiara lo Chef Tommaso Montineri: «È per me e per tutti noi motivo di grande soddisfazione, una gioia immensa che ripaga i sacrifici e il duro lavoro. Un piccolo grande traguardo che ci sprona verso i nostri obiettivi futuri cercando di migliorarci giorno dopo giorno».



Il nome del ristorante, Mammé, deriva dal diminutivo affettuoso con cui Tommaso e i suoi fratelli chiamavano da piccoli la mamma Patrizia, oggi parte dello staff del locale insieme ad Helena, compagna dello chef.

La filosofia di cucina di Tommaso è incentrata sul desiderio di rendere la buona gastronomia accessibile a tutti. Il suo menù, infatti, semplice ma contemporaneo, si adatta a vari palati, con una forte enfasi sui prodotti locali e di stagione, cercando di coniugare nel migliore dei modi tradizione ed innovazione.