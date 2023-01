La gelatiera Veronica Fedele premiata dal Gambero rosso

Per il settimo anno consecutivo la Gretel Factory di Formia si conferma un'eccellenza nazionale conquistando I Tre Coni, il più alto riconoscimento della guida Gelaterie d'Italia 2023 presentata da Gambero Rosso. Una mappa completa dei migliori gelati di tutto lo Stivale da nord a sud, che è stata svelata in occasione della 43esima edizione della fiera internazionale Sigep di Rimini, dedicata a tutti gli operatori del settore riuniti per conoscere le nuove tendenze.

«Dal 2017, anno della creazione del premio, il miglior gelato d'Italia è ancora una volta nel nostro territorio - spiega Veronica Fedele, titolare di due locali a Formia e Gaeta, ideatrice con il marito Alfredo Nello del progetto delle agri-gelaterie naturali Siamo felici e orgogliosi di ricevere questo ennesimo encomio. Non dare mai nulla per scontato, riuscire a mantenere alto il livello di qualità di ogni singolo prodotto e migliorare sempre più quello che facciamo è il principale obiettivo del nostro progetto: filiera Ac-corta, fornitori selezionati, paste autoprodotte, educazione alimentare, trasparenza e sensibilizzazione, sono questi i principi che ispirano ogni giorno il nostro lavoro».

Nel Lazio, oltre a Gretel Factory, nel premio I Tre Coni figurano i nomi dei locali romani Fatamorgana, La Gourmandise, Otaleg!, Stefano Ferrara Gelato Lab e Torcè, e Greed Avidi di Gelato a Frascati. «Il Gambero Rosso quest'anno ha acceso ancora di più i riflettori su un gelato più agricolo, nel quale natura e scienza costituiscono un binomio sempre più indissolubile», conclude Veronica Fedele.