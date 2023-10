Reatino al top nella guida del “Gambero Rosso”: tre forchette ai Fratelli Serva di Rivodutri, entra anche “Delicato” di Contigliano

RIETI - Svelata la Guida 2024 del Gambero Rosso, con conferme e new entry per l’ottima cucina del Reatino. Salgono a 47 i ristoranti d’Italia premiati con il massimo risultato, tra loro non si smentisce la sopraffina nomina del ristorante “La Trota” dei fratelli Serva di Rivodutri, ormai abituatissimi ad altissimi livelli gourmet. Entra nella prestigiosa guida di quest’anno anche un altro ristorante reatino, il “Delicato” della giovane chef Carlotta che sta scalando velocemente le classifiche dell’ottima cucina locale.

«Questi risultati ci incoraggiano a proseguire sul cammino intrapreso e siamo orgogliosi di poter dire che oggi Contigliano è a tutti gli effetti una meta italiana recensita nelle più importanti guide per gli amanti dell'enogastronomia», dicono dal ristorante.

Soddisfazione anche dai fratelli Serva, confermati al top: basti pensare che nel Lazio, le tre forchette oltre alla Trota di Rivodutri possono vantarle solo il ristorante de La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri di Roma, il ristorante “Il Pagliaccio” sempre della Capitale e Pascucci al Porticciolo di Fiumicino.