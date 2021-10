Guida "Bar d’Italia 2022" di Gambero Rosso. Nel ternano nove le attività premiate con le "Tazzine" e i "Chicchi"

Giovedì 28 Ottobre 2021, 18:31

Sono in tutto 36 i bar dell’Umbria selezionati da Gambero Rosso nella guida "Bar d’Italia 2022" presentata nei giorni scorsi. E tra questi sono nove i bar del ternano che hanno ottenuto i riconoscimenti "Tazzine" e "Chicchi" (le Tazzine esprimono un voto sull’offerta complessiva del locale, i Chicchi il giudizio sulla qualità del caffè).

Si tratta delle prestigiose e, in alcuni casi storiche, attività di Giubbini a Guardea (Tazzine 2 – Chicchi 1), Rinalducci a Narni (Tazzine 2 – Chicchi 2), due i bar di Orvieto, Montanucci (Tazzine 2 – Chicchi 2) e Sale e Pepe (Tazzine 2 – Chicchi 1), e a Terni l'Antica Pasticceria dell’Artista Corrado Fittuccia (Tazzine 2 – Chicchi 2), Fratelli D’Antonio (Tazzine 2 – Chicchi 2), la Pasticceria Evy (Tazzine 1 – Chicchi 2), la Pasticceria Fittuccia 1975 (Tazzine 2 – Chicchi 2) e la Pasticceria Modernissima (Tazzine 2 – Chicchi 2).

Un riconoscimento che ogni anno, in partnership con IllyCaffè, premia le eccellenze nel campo dei bar italiani e che quest'anno è giunto alla sua ventiduesima edizione. Una edizione che, inoltre, intende celebrare il ritorno alla normalità con i tavolini dei bar nuovamente affollati in ogni momento della giornata: per la colazione, per il break di mezzogiorno, per l’aperitivo serale.



«Siamo felici di presentare questa nuova edizione della guida Bar d’Italia - dichiara Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso - prosegue la collaborazione con il nostro storico compagno di viaggio IllyCaffè, azienda eccellente del made in Italy con cui, non a caso, si incrociano i nostri percorsi. Anche Gambero Rosso riserva infatti costante attenzione alla tematica della sostenibilità. »



La guida. Più di 1130 indirizzi segnalati con oltre 50 new entry. 43 i locali che hanno ricevuto il massimo riconoscimento dei Tre chicchi e Tre tazzine con 3 nuovi ingressi: Caffè Cavour 1880 a Bergamo, L’Ile Douce a Milano, CM Centumbrie a Magione (PG). 22 i locali della categoria Stelle (gli esercizi che hanno ottenuto il massimo punteggio per 10 anni consecutivi) con l’ingresso di Morlacchi a Zanica (Bg); Gran Caffè Quadri a Venezia e Il Chiosco a Lonigo (Vi). Il premio Aperitivo dell’Anno torna nella città che per prima ha dato il via al rito che ormai è entrato a far parte della vita degli italiani, premiato Clivati, a Milano.

La giuria. La giuria era composta da: Caterina Ceraudo – Illy Chef Ambassador, Ristorante Dattilo di Strongoli (KR), Moreno Faina – Direttore Università del caffè IllyCaffè, Violante Avogadro di Vigliano – Global Communication Director IllyCaffè, Laura Mantovano – direttore editoriale Gambero Rosso, Marina Savoia – curatore guida Bar d’Italia.