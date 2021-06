Singolare iniziativa dell'Hotel Giò: un punto informativo aperto a tutti per scoprire l'Umbria meno nota

Venerdì 25 Giugno 2021, 17:23

PERUGIA - L’Umbria del turismo si prepara a vivere una stagione estiva di ripresa dopo un anno e mezzo di chiusure a singhiozzo e le incertezze di questi mesi, così sono molte le iniziative che stanno nascendo per attirare turisti da ogni parte del mondo. Tra le più originali c’è senz’altro quella presentata questa mattina dall’Hotel Giò Wine e Jazz Area di Perugia, che lancia la Reception delle Esperienze: «Abbiamo pensato che quest’anno il modo migliore di dare il benvenuto ai turisti che sceglieranno l’Umbria sia quello di offrire il massimo delle informazioni, per vivere al meglio la nostra Regione - ha spiegato la titolare dell’Hotel Giò Valeria Guarducci - Ispirati dal lavoro di rete coordinato dalla Camera di Commercio di Perugia, che ha messo in contatto i molteplici attori della filiera turistica come alberghi, agriturismi, ristoranti, guide, produttori, artigiani, laboratori e vettori già prima della pandemia, abbiamo ritenuto che sarebbe stato utile far conoscere luoghi e realtà nascosti o comunque meno conosciuti della nostra Regione». La Reception delle Esperienze sarà un punto informativo dove i turisti potranno trovare indicazioni per vivere esperienze, appunto, in luoghi fuori dagli itinerari turistici canonici. La Reception delle Esperienze inaugura la sua attività ospitando il Frate Cercatore: una figura che nei secoli è stata rappresentata dai maggiori esperti della qualità e della autenticità dei prodotti della campagna e dell’artigianato locale, in un rapporto unico con i residenti e con chi vive direttamente tutte le fasi di produzione. I frati cercatori erano personaggi che si incontravano ancora negli anni ’60, erano gli addetti alla questua, sia per le necessità del convento che per fare provviste destinate ai poveri. A piedi con la bisaccia a tracolla o a dorso d’asino percorrevano le strade di campagna andando di casa in casa in cerca di prodotti genuini.

Tra le proposte che troveranno i turisti in questa estate 2021 percorsi alla ricerca dei migliori oli, vini e di tutte le eccellenze eno-gastronomiche della regione, attraverso “percorsi slow”, come quello che lungo la Fascia Olivata Umbra porterà a scoprire antichi tesori e fattorie biologiche raccogliendo erbe selvatiche, funghi e frutta. Ma ci sarà spazio anche per l’arte, come con il percorso “Raffaello Sanzio e l’Umbria dei Geni” per un viaggio lungo le tracce di Raffaello, del suo Maestro Pietro Vannucci, del Pinturicchio, del Signorelli, di Piero della Francesca e di tutti i grandi artisti che hanno attraversato la nostra regione nei secoli. Si potrà inoltre muovere alla scoperta dei luoghi e dei segreti storici dell’Umbria accompagnati da guida professionale e da un attore in costume d’epoca. Nell’anno delle celebrazioni dantesche non poteva mancare un collegamento con "Umbria Paradiso di Dante", il progetto che coinvolge tutta la regione creando un itinerario in grado di valorizzare quanto presente sul tema nelle 28 città aderenti. La Reception delle Esperienze sarà aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00, domenica esclusa, e non sarà solo a disposizione dei clienti dell’Hotel Giò ma aperta anche a chi non dorme in Hotel e a tutti gli umbri curiosi. Chiunque potrà chiedere consiglio al Frate Cercatore, in modo completamente gratuito: «Si tratta di un frate che sa tutto di tutti - sottolinea la Guarducci - e che sarà sicuramente catalizzatore di attenzione. Entrando nella Hall di un Hotel 4 stelle non ti aspetti certo di trovare un Frate a darti il benvenuto!». Il progetto del Frate Cercatore è realizzato in collaborazione con il tour operator Identità Terra di Tiziana Casale e Luciano Posti.