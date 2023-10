Il Messaggero ospita il presidente Nicola Guida: «Ecco perché ho preso la Ternana e cosa farò»

Spunta un nuovo particolare sul nome della holding con la quale è diventato proprietario della Ternana calcio, parla del suo rapporto con il calcio che comincia sin da quando era piccolo, della sua passione per la auto e per l'automobilismo, delle coincidenze legate al suo numero di gara che è il 21, ma anche il rapporto con il tecnico Cristiano Lucarelli e con il direttore sportivo Stefano Capozucca, delle aspettative per la sua gestione della società. Il presidente rossoverde, Nicola Guida, ha trascorso una giornata con Il Messaggero, ospite della redazione di Terni. Poche ore prima che la stessa società annunciasse l'arrivo di un nuovo attaccante, Ottavio Gabriele Garau, classe 2002, svincolato dalla Reggina. Sono stati con lui toccati diversi temi, legati all'attività della società, agli obiettivi anche ad altre questioni come il futuro del settore giovanile e del centro sportivo, alle idee in prospettiva per rimettere le mani sullo stadio Liberati e alle modalità con le quali ha acquisito in estate le quote della Ternana calcio dal precedente proprietario, Unicusano. Ma anche qualche curiosità e qualche anticipazione sul futuro. Ecco alcune dichiarazioni del numero uno rossoverde: «La presidenza della Ternana è una sfida che mi affascina. Sono felice di come mi abbiano accolto i tifosi. La Ternana è una realtà a pochi passi da Roma che è molto funzionale alla città e al territorio. Puntare sui giovani è importante, non solo per il minutaggio ma anche perché il calcio cambia. Lavoreremo anche per il settore giovanile». La versione integrale delle parole di Guida, sull'edizione cartacea de Il Messaggero di venerdì 6 ottobre, in edicola.

