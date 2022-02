Terni, il cuore di San Valentino batte a ritmo di jazz

TERNI - San Valentino ha un cuore che batte a ritmo di jazz. E che da nove anni porta nei locali del centro cittadino musicisti provenienti da ogni parte d’Europa per la rassegna organizzata da Confartigianato Imprese Terni insieme a Bipede cultura, con la direzione artistica di Alessandro Bravo e il patrocinio del Comune di Terni: “San Valentino Jazz”. Dodici concerti in sei club differenti: Caffè del Corso, Rendez Vous, La Cruda, La Città Vecchia, Good Wine, Fat Art Club. Dodici appuntamenti con i chitarristi, i batteristi, i pianisti, i musicisti più amati dal pubblico. Alcuni in calendario per l’ultimo fine settimana di febbraio. Venerdì 25 febbraio alle ore 18 al Ristorante La Cruda si potrà assistere al concerto live del trio Mistura. Mentre alle ore 21 all’Osteria La Città Vecchia di via Giannelli si esibirà il trio Paolo Recchia. Domenica 27 febbraio alle ore 18 il duo De Florio - Micori si piazzerà al Good Wine di via Goldoni. Ma sarà Hetty Kate 4tet a chiudere la rassegna jazz al Fat Art Club alle ore 21. Dando appuntamento agli appassionati di musica di qualità al 2023, quando verrà presentata la decimaedizione del festival organizzato nell'ambito degli eventi valentiniani.

