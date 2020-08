Il 31 agosto riaprono i front office del Servizio Idrico Integrato a Narni, Amelia, Orvieto e Fabro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapriranno al pubblico lunedì 31 agosto i front office del Sii - Servizio Idrico Integrato ancora chiusi per l’emergenza Covid-19. La società, con in testa il presidente Carlo Orsini e l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, ha infatti deciso la riattivazione degli sportelli al pubblico di Narni, Amelia, Orvieto e Fabro riallineando così tutti i servizi all’utenza che erano stati modificati durante il lockdown per motivi di sicurezza e tenendo conto delle disposizioni governative finalizzate ad arginare la diffusione del contagio.Quella dei quattro front office periferici segue la riapertura, già avvenuta da tempo, del front office principale di Terni, fermo restando che i servizi informatici (www.siiato2.it) e telefonici rimangono una delle opzioni principali del Sii per svolgere tutte le funzioni erogabili agli sportelli (numero verde da fisso 800.093966, da cellulare 0744.441562).La riapertura ripristinerà gli orari e i giorni in vigore prima dell’emergenza Covid e del lockdown secondo il seguente criterio:Narni – martedì dalle 9 alle 12;giovedì dalle 13 alle 15Amelia – lunedì dalle 13 alle 15;mercoledì dalle 9 alle 12Orvieto – lunedì dalle 9 alle 12;mercoledì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e dalle 13 alle 15;giovedì dalle 14 e 30 alle 16Fabro - martedì dalle 13 alle 15;giovedì dalle 9 alle 12Ai fini della massima sicurezza e del rispetto delle norme anti contagio, il Servizio Idrico Integrato ha stabilito anche alcuni criteri per l’accesso alle sedi e la fruizione dei servizi allo sportello. L’ingresso sarà possibile soltanto previa prenotazione che potrà essere richiesta su www.siiato2.it oppure contattando il numero verde 800.093.966. Ad ogni utente verrà misurata preventivamente la temperatura corporea, autorizzando l’entrata solo a chi non presenti febbre (valori oltre 37,5). Obbligatorio infine l’uso della mascherina.Novità anche per il front office di Terni in Via Farini. Alla luce delle riaperture stabilite per tutti gli altri sportelli, gli uffici resteranno aperti al pubblico tre giorni a settimana, a partire sempre dal 31 agosto. Questi gli orari: Lunedì dalle 8 e 30 alle 15, mercoledì dalle 14 alle 16 e venerdì dalle 8 e 30 alle 12. Le modalità di accesso sono le tesse previste per tutti gli altri uffici al pubblico in considerazione delle norme anti contagio.