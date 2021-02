I progetti dal Comune per le scuole: ambiente, educazione civica e volontariato i temi principali

TERNI Anche in tempo di pandemia non si fermano le proposte di percorsi didattici specifici pensati per gli studenti ternani dall’assessorato alla scuola; ad annunciarli è proprio l’assessora Cinzia Fabrizi, che parla non solo di quelli in corso, ma anche di quelli «in fase di progettazione». Ad avere un ruolo di primaria importanza è l’ambiente, con il percorso «Agenda 2030», che richiama proprio il nome del programma d’azione dell’Onu, «in collaborazione con l’Arpa, pensato per sensibilizzare gli studenti sui temi legati allo sviluppo sostenibile». A causa della pandemia, le attività dei laboratori si svolgeranno prevalentemente all’esterno e nel rispetto delle regole anti-contagio, come è stato deciso, ad esempio, per il progetto destinato alla scuola primaria. Pronto ad essere realizzato è invece «Il mondo del volontariato»: a collaborare, stavolta, è il Cesvol. Ma non finisce qui: ci sono anche altri progetti in fase di pianificazione, tra cui «Noi Cittadini», tutto orientato verso l’educazione civica, «che prevede incontri con consiglieri, amministratori e parlamentari, per far esplorare ai più giovani la propria dimensione di cittadini». Questi progetti sono destinati alle scuole di ogni ordine e grado, e contano ad oggi 55 classi iscritte. Secondo Cinzia Fabrizi, l’importanza di queste idee e della loro realizzazione sta nel fatto che si potenzia la sinergia tra Comune e scuole: «L’elaborazione di questi percorsi ha un duplice obiettivo: il primo è quello di rafforzare la rete tra il comune e le scuole, coinvolgendo le competenze di enti e associazioni che operano in modo significativo sul territorio. Il secondo obiettivo, invece, è quello di contribuire alla rinnovata centralità che l’educazione civica sta avendo nelle scuole come tema formativo trasversale» dichiara.

