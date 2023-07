Herbie Hancock per le 50 candeline di Uj. Oggi anche Pieranunzi, Fresu e tantissimi live domenicali gratuiti

PERUGIA - Scatta la prima domenica di Uj50 e non può che aprirsi con una travolgente street-parade lungo Corso Vannucci (inizio alle 11.30). Protagonisti ovviamente i Funk off, che replicheranno la performance anche alle 18. Da segnare in agenda per le 12 l’appuntamento con il pianista romano Enrico Pieranunzi, che si esibirà nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. Stessa location alle 15.30 per il duo sassofono-chitarra di Pietro Tonolo e Giancarlo Bianchetti, per un toccante live dove l’intesa, la conoscenza reciproca e la disponibilità all’ascolto saranno gli ingredienti fondamentali. Ai Giardini Carducci live gratuiti no-stop da ora di pranzo fin oltre l’una di notte: Mitch Woods (13), il progetto “Modalità trio” di Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori (14.30), Sugarpie & the Candymen (17), Mwenso & The Shakes (18.30 e in chiusura alle 00.30), Ray Gelato & The Giants (20), Shake 'Em Up Jazz Band (21.30) e The New Orleans Mystics (23).

Oggi alle 16.15 nella suggestiva location di Palazzo Baldeschi al Corso appuntamento speciale con Dario Cecchini, sassofonista e leader dei Funk off, che proporrà il suo progetto “Echoes” (il concerto è organizzato in collaborazione con la Fondazione Perugia). Una esibizione singolare di solo sax baritono, senza effetti al di là del riverbero dell’ambiente. Anche quello farà parte del concerto, così come il pubblico, in una vera e propria creazione di musica in tempo reale.

Al Teatro Morlacchi alle 17 il progetto che Paolo Fresu dedica a uno dei protagonisti della Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti; con lui sul palco il pianista Dino Rubino, il bassista Marco Bardoscia e il bandoneonista Daniele Di Bonaventura. Anche in Piazza IV Novembre ci sarà musica gratuita con i californiani della El Cerrito High School Jazz Ensemble (alle 19), Ranky Tanky (21.30) e Ray Gelato & The Giants (23.30). Dopo i concerti al Santa Giuliana sarà possibile accedere gratuitamente all'Arena per assistere al coinvolgente live di J.P. Bimeni e The Black Belts.

La serata vedrà come protagonisti sul main-stage del Santa Giuiana prima la new-african-jazz della vocalist afroamericana Somi, per poi lasciare il palco all’atteso ritorno di Herbie Hancock.

L’artista di Chicago è senza dubbio una vera icona della musica degli ultimi sei decenni e per questa edizione 50 del festival che l’ha sempre accolto a braccia aperte ci si può aspettare un live davvero unico.

Da segnalare inoltre i pranzi in musica alla Bottega del Vino (con Accordi Disaccordi) e al ristorante La Taverna (con le Shake 'Em Up Jazz Band) oltre all’aperitivo alle 18.30 con Mitch Woods al Priori Secret Garden e alle 19 con Bandini, Moriconi e Gori sempre alla Bottega del Vino. Al Cinema Méliès proiezioni di Jazzlife, la prima “documentary series” targata Umbria Jazz dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Infine imperdibile jam session ‘round midnight alla Taverna 36, con la resident band composta da Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier che proporrà il progetto "Dear Dexter" prima di accogliere sul palco qualunque musicista vorrà lasciarsi rapire dal flusso jazz.