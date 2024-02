Martedì 27 Febbraio 2024, 09:11

GUBBIO - Ambulanti in rivolta per l’organizzazione del mercato settimanale del martedì ospitato da oltre un mese nella zona del Teatro Romano. Lo spostamento, a causa dei lavori in piazza Quaranta Martiri che però interessano soltanto una parte circoscritta, ha lasciato subito forti perplessità e creato malumori con una serie di segnali e iniziative per indurre l'amministrazione comunale a un ripensamento. Adesso i diretti interessati hanno deciso di farsi sentire ancora più energicamente, dopo le critiche di buona parte dell’opinione pubblica e degli operatori economici del centro storico che hanno biasimato fortemente la scelta di collocare le bancarelle nel tratto di strada che congestiona il traffico e crea problemi nella vicina area delle scuole.

Sotto accusa soprattutto la scelta di utilizzare il piazzale del Teatro Romano, nell’area archeologica non asfaltata sopraffatta da buche e avvallamenti che comunque il Comune ha adibito a parcheggio. Oggi è prevista un’iniziativa per sollecitare la Giunta Stirati a ripensare l’attuale dislocazione cercando altre soluzioni. È annunciata la presenza sul posto di un avvocato di fiducia, non eugubino, al quale gli ambulanti pensano di rivolgersi per tutelare la buona riuscita delle attività.

Sono coinvolti complessivamente circa 110 operatori, metà dei quali sono stati sistemati lungo via del Teatro Romano e altrettanti nel parcheggio che però non ha le caratteristiche per ospitare le bancarelle tra le perplessità pure per il discusso placet della Soprintendenza. Gli ambulanti lamentano che ci sono problemi di varia natura, perfino il rischio che le persone finiscano per cadere rovinosamente a terra, com’è già accaduto e ha costretto un’ambulanza a intervenire. C’è poi l’assoluta carenza di servizi igienici che complica la situazione. Le proteste sono amplificate dal fatto che gli operatori lamentano di aver chiesto invano un incontro al sindaco Filippo Mario Stirati, che non ha ritenuto finora di parlare con chi ha contattato la sua segreteria, dopo aver reputato del tutto inefficace il piano varato dall’assessore al Commercio, Giovanna Uccellani, dalla quale hanno preso le distanze anche alcuni esponenti della maggioranza. La tensione sta salendo e si vedranno oggi gli sviluppi, con gli ambulanti decisi a far cambiare idea o in alternativa a dirottare in altre realtà.