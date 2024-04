Domenica 14 Aprile 2024, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:45

GUBBIO - Blindare il quinto posto è la missione da compiere al Barbetti oggi (domenica 14 aprile, ore 18.30) contro il Pontedera dell'ex Espeche che insegue a -4 e ha ottenuto solo un punto in 3 trasferte con 2 ko di fila. Braglia ritrova pezzi importanti del gruppo, come l'attaccante Galeandro che si è infortunato il 15 ottobre scorso a Chiavari contro l'Entella riportando la lesione del crociato. Tornano Mercati dalla squalifica, così come dai rispettivi infortuni Spina (fuori da un mese), Casolari (problemi a una caviglia) e Calabrese (guai a una spalla).

La novità più grossa potrebbe essere il ritorno in porta di Greco al posto di Vettorel che sta facendo la sua parte e non è certo più responsabile di altri delle 3 sconfitte esterne consecutive che hanno frenato sul più bello la corsa rossoblù. Curiosità: il Pontedera ha appena svelato la nuova maglia granata per la prossima stagione, scelta dai tifosi online e che riprenderà la vittoria contro la Nazionale di Sacchi nel 1994 in un test di preparazione ai Mondiali Usa. Arbitra Maria Marotta di Sapri, che ha diretto 75 partite nei professionisti, tra cui una presenza sia in Serie B che in Coppa Italia nella stagione 2020-2021. Ha arbitrato un Gubbio-Pontedera al Barbetti, il 9 ottobre 2021 con vittoria dei rossoblù per 3-0 (gol di Sarao, Sainz Maza e D’Amico) e in tutto tre precedenti con due successi e un pareggio.

Gubbio (4-3-2-1): Greco; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Rosaia, Bumbu; Chierico, Di Massimo; Udoh. A disp.: Vettorel, Morelli, Pirrello, Calabrese, Dimarco, Casolari, Brambilla, Spina, Galeandro, Desogus, Bernardotto. All.: Braglia

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Benedetti, Angori; Ianesi, Delpupo; Ganz. A disp.: Lewis, Busi, Guidi, Cerretti, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Provenzano, Salvadori, Lombardi, Peli. All.: Canzi

Arbitro: Marotta di Sapri