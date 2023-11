Grifo, Baldini insegna anche il carattere: risultato recuperato cinque volte su sei

PERUGIA - Tra i peggiori ricordi della sciagurata stagione in serie B del passato campionato del Grifo, c’è quello relativo all’incapacità della squadra di Fabrizio Castori di riacciuffare le gare in cui è passata in svantaggio. I numeri sotto questo aspetto appaiono davvero impietosi. In 20 casi il Perugia targato 2022-23 è andato sotto nel punteggio e in ben 19 di questi poi è arrivata la sconfitta. Solo una volta i biancorossi sono riusciti nella remuntada ovvero nell’ultima di regular season con il Benevento. In quell’occasione, i Grifoni, dopo aver incassato una rete di Farias, hanno avuto la forza di pareggiare con Ciccio Lisi su rigore e poi di andare sopra con Samuel Di Carmine. Al 91’è quindi arrivato il nuovo vantaggio dei sanniti ma Christian Kouan ha rimesso le cose a posto al 94’. Una vittoria peraltro inutile visto che il Grifo è retrocesso in Lega Pro. Totalmente diversa la questione in questo torneo. Una delle peculiarità del Perugia di Francesco Baldini è proprio quella di non mollare mai come ha ammesso il trainer biancorosso. “La squadra ha sempre mostrato carattere e voglia di non cedere di fronte a qualsiasi squadra, sono fiducioso proprio per questa ragione e alzo le aspettative visto che nessuno ha messo sotto il Perugia, che può dire la sua fino alla fine”. Considerazione giusta legittimata dai dati.

Intanto va detto che Cesena e Torres a parte, il Grifo è una delle squadre che è andata meno volte sotto nel punteggio. L’evento si è verificato in sei casi: contro il Pescara, la Spal, il Pontedera, la Torres, l’Ancona e la Carrarese. Se si eccettua la gara in terra marchigiana, in tutti gli altri casi, il Perugia ha recuperato il match. In uno di questi, al cospetto della Spal è riuscito anche a vincerlo grazie ai gol di Iannoni e Vazquez. Uno dei protagonisti di queste gare e Ryder Matos. Il giocatore argentino in ben due occasioni ha riportato in parità il match del Grifo. Contro il Pontedera al Curi a una decina di minuti dalla fine dopo la rete del vantaggio dell’ex Nicastro e domenica scorsa contro la Carrarese a una manciata di secondi dal gol del momentaneo vantaggio di Capello. Più in generale sono sei i punti centrati dalla squadra di Baldini nelle partite in cui il Perugia ha dovuto recuperare. Stesso punteggio per il Rimini più avvezzo del Perugia nelle partenze a handicap (che però ha impattato proprio il match contro il Grifo), e il Pescara. Sono invece sette i punti totalizzati dalla Torres che è passata in svantaggio soltanto quattro volte in questo campionato. Meno bene il Cesena, sconfitto in uno dei tre casi in cui è andato sotto nel risultato. Negli altri due sono arrivati un successo e un pareggio.