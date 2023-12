Grifo, tre mosse per chiudere l'anno in bellezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’obiettivo primario del Grifo è ormai una sorta di missione: fare bottino pieno nelle prossime due gare per poi tentare di vedersela con il Cesena a Pian di Massiano nel big match del 23 dicembre. C’è però un altro target importante per la squadra di Francesco Baldini, ovvero la necessità di “sfatare” il tabù Curi. Intendiamoci il Perugia davanti al pubblico amico non ha mai perso, il problema è che finora sono arrivate poche vittorie e per poter puntare a un traguardo notevole serve altro, come ha ammesso lo stesso trailer del Perugia dopo l’affermazione di misura a Olbia. «Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, pur perdendo solo una volta, preferisco vincere come oggi e farmi venire la gastrite, io non sono come qualche collega che pensa che per vedere lo spettacolo bisogna andare al circo, per me lo spettacolo è nelle partite di pallone ed anche a me piace quando c’è, però contro l’Olbia contava vincere e, dunque, va bene così».Insomma servono i tre punti domenica ma anche successivamente. Dando una scorsa ai punti ottenuti in casa, il Grifo non è certo messo bene. Su sette partite disputate, i biancorossi ne hanno vinte “soltanto” tre e tutte di misura: contro il Sestri Levante (1-0), con l’Entella (2-1) e al cospetto del Gubbio (1-0 con gol dell’ex Vazquez). Nelle altre occasioni sono arrivati tutti pareggi per 1-1 nell’ordine contro Pescara, Pontedera, Torres e Carrarese. Avversari di buon livello ma non certo insuperabili come si è visto in campo. Nella gara disputata contro la squadra di Dal Canto, per la verità il Perugia le reti le avrebbe anche realizzate ma un pessimo arbitraggio ha annullato i gol regolari di Kouan e Seghetti. Al netto delle recriminazioni va detto che bisognava fare di più. Servirà cambiare marcia domenica contro la Vis Pesaro anche perché le altre non stanno a guardare. Per intenderci: il Cesena in casa ha vinto sette gare su otto (una ne ha pareggiata), la Carrarese sei (con due pareggi), il Pineto cinque (e tre pari uno dei quali contro il Grifo in pieno recupero), così come la Torres, mentre Gubbio, Rimini e Ancona sono a quota quattro. Il Perugia è dietro a queste squadre, alcune come Cesena e Torres di buona caratura ma appare chiaro come i biancorossi possano sicuramente fare meglio. Ecco quindi che contro la Vis Pesaro serviranno i tre punti senza se e senza ma. Lo stesso dicasi per la trasferta successiva ad Arezzo ma questo è tutto un altro discorso visto che lontano dal Curi i grifoni navigano a vele spiegate. Capitolo formazione: Paz è completamente recuperato e Vazquez è sulla via del ritorno. Appare tuttavia improbabile che Baldini si affidi all’argentino dal primo. Pressoché certa la conferma del modulo che ha permesso al Grifo di sbancare Olbia. Andranno valutati gli interpreti dal momento che, quasi sicuramente Seghetti partirà dall’inizio con accanto due tra Lisi, Ricci e Matos. In mediana ballottaggio tra Kouan e Iannoni. Intanto ieri si sono giocati due recuperi. Ieri la Lucchese ha superato la Juventus next gen 1-0. Risultato a occhiali tra Olbia e Rimini.