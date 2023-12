Lunedì 18 Dicembre 2023, 07:30

PERUGIA - Il rocambolesco 2-2 della scorsa settimana contro la Vis Pesaro è rimasto ancora indigesto ai tifosi del Grifo. Ragione per cui il derby con l’Arezzo, già di per sé importante, diventa un vero e proprio spartiacque per il Perugia. Portare a casa i tre punti rappresenta un passo obbligato visto anche il pareggio di ieri tra Cesena e Torres. Francesco Baldini, uscito “malconcio” dal match di cui sopra, tanto per la prova della squadra quando per alcune discutibili scelte sa cosa aspettarsi. “L’insegnamento migliore è quando si commettono gli errori - sottolinea il trainer biancorosso- mettere l’accento su errori singoli è sbagliato, quando un giocatore perde palla al limite dell’area come è successo a Iannoni è il primo a essere mortificato, questa squadra però ricorda sempre quello che ha fatto, ora però siamo concentrati sull’Arezzo”. Una battuta sul confronto con Massimiliano Santopadre in settimana. «È stata una discussione tra persone toste, tutti vogliamo fare bene in questo campionato, ne siamo usciti con le idee più chiare e motivati per il finale di stagione». A questo proposito la serata di martedì con gli sponsor può essere una sorta di sparti acque già da stasera. «Ci ha aiutato a ricompattarci ma in partite come il derby conterà soprattutto la testa più che gli aspetti tecnico tattico, queste gare si preparano da sole, i ragazzi dovranno capire che l’aspetto mentale sarà fondamentale, abbiamo studiato l’Arezzo ma loro metteranno in campo tutto quello che hanno, approcciare bene sarà fondamentale, vincerà chi avrà più voglia». La certezza è la stima per coach Indiani. «L’Arezzo gioca sempre a calcio, è una squadra propositiva con un tecnico molto bravo, concedono qualcosa nelle ripartenze e noi dovremo essere bravi nei loro difetti». Capitolo modulo ancora qualche dubbio sia per quanto riguarda il modulo, sia in merito alla scelta degli interpreti. «Prenderò in considerazione tutte le ipotesi e deciderò all’ultimo - tiene a precisare l’allenatore del Grifo - voglio vedere come hanno recuperato Angella Vazquez e Iannoni, i moduli li faccio sulla base dei giocatori che ho a disposizione». Inutile ricordare che tre punti da un lato ridurrebbero a dieci la distanza dal Cesena, dall’altro restituirebbero un pizzico di entusiasmo in vista della gara di sabato prossimo. «Cerchiamo sempre di vincere le partite - ricorda Baldini- non farò certo calcoli guardando chi è diffidato eccetera, poi penseremo al Cesena». Sul fronte formazione, probabile conferma del 4-3-3. Davanti ad Adamonis dovrebbero agire, Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan. Timone a Bartolomei con ai lati Santoro e uno tra Iannoni e Kouan. In attacco sicuri Seghetti e Matos con il ballottaggio tra Lisi (favorito) e Ricci.