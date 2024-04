Gratis le scuole e 5 euro i tesserati, così la Ternana chiama gente allo stadio

Per la Ternana giovane, il calore dei tifosi più giovani. Sabato 6 aprile 2024, al Liberati, alle ore 14, c'è Ternana-Modena. La società chiama a raccolta tutte le scuole di Terni, in ogni ordine e grado. Ad esse, verranno spediti degli inviti per tutti gli alunni sotto i 18 anni di età, con possibilità per ognuno di entrare gratuitamente allo stadio ed essere accompagnato da un adulto che pagherà il biglietto al prezzo di 5 euro in tutti i settori riservati al pubblico locale. Una promozione che sembra escludere molti studenti delle ultime classi delle superiori, che hanno già compiuto la maggiore età. Questi potranno, però, pur sempre organizzarsi con i compagni più giovani, facendo loro da accompagnatori e pagando solo 5 euro.

Quella degli alunni di tutte le scuole di Terni non è la sola promozione messa in atto dalla società per Ternana-Modena. Ce ne sono anche altre due. Una coinvolge ancora i possessori delle tessere "Club 1925" che si sottoscrivono attraverso l'applicazione per i cellulari chiamata Noi Ternana. Anche per loro, biglietto a 5 euro da sottoscrivere solo online nei settori della tifoseria locale. L'altra, infine, è per chi ha la tessera "Club 1925" ed ha anche l'abbonamento in uno dei settori dello stadio, con la possibilità di poter prendere un biglietto omaggio per la partita.

La prevendita dei tagliandi per assistere a Ternana-Modena è partita ieri pomeriggio. Si acquista sul circuito online della VivaTicket e nelle rivenditorie esterne autorizzate dalla Ternana calcio.