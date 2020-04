Giustizia e Fase 2, a Perugia per i processi penali agibili solo due aule. E una è in multiproprietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Furti in casa, casi di stalking, ma anche liti con i vicini o dissidi per l'eredità. Problemi di tutti i giorni, possibili nella vita di chiunque e che, per questo, riempiono le aule dei tribunali. O almeno riempivano, visto che per la sicurezza e le norme anti-contagio questi casi davanti a un giudice, penale o civile, non ci arrivano da marzo. E chissà quando ci entreranno, a Perugia, viste le difficoltà per la ripartenza che non sono solo quelle di tutta Italia, ma qui hanno sfumature anche più preoccupanti. Lo sa bene chi vive e lavora nel sistema giustizia e conosce in quali strutture si indossano toghe e si agitano fascicoli in città. Per cui la Fase 2 - nei tribunali di Perugia - difficilmente sarà semplice dal 12 maggio, quando sarebbe previsto il ritorno alla (quasi) normalità.Basti pensare che al tribunale penale di via XIV Settembre è agibile una sola aula, la E, quella nuova e con le finestre. Per le altre si resta ancora in attesa dell'ok della Asl anche solo per gli impianti di areazione non a norma, senza considerare le volte in cui si sono allagate o sono crollati i controsoffitti. Considerando anche che sono tutte interrate e senza finestre. E che fuori dalle porte (delle aule A e B, per esempio) spesso stazionavano anche 40 persone.Ci sarebbe anche l'Aula degli Affreschi a palazzo del Capitano del popolo, come sottolineato pure dal presidente del tribunale Mariella Roberti nell'ultimo protocollo sulle misure anti-Covid (al centro di una discussione con l'Ordine degli avvocati e quindi magari da affinare), se non fosse che la Corte d'appello ha già considerato l'aula al -2 di piazza Matteotti il suo piano B per le udienze che non si possono celebrare nella Goretti o che hanno bisogno delle dotazioni per i processi da tenere da remoto, su Microsoft Teams. Senza dimenticare che le udienze a distanza, con tutta la buona volontà, sono complicate: è tutto un «Mi sentite?», «Segnale perso, diceva?». Un delirio. Anche solo per le direttissime, figurarsi in un processo con testimoni.E il civile? Aule sottotetto e corridoi strettissimi, problemi di sempre.Non è certo il momento storico di tirar fuori il progetto della cittadella giudiziaria, ma il problema è reale e forse di difficile soluzione anche a voler immaginare soluzioni molto alternative, scatenate dal dibattito, come il ripristino dell'archivio della Corte d'appello in aula per le udienze.E allora che si fa? Al momento si aspetta. Soprattutto una linea guida, magari dal Ministero della giustizia, per evitare scelte disomogenee tra tribunali e sezioni, con gli avvocati a districarsi tra i vari protocolli, diversi pure dalle altre città. Il federalismo della legge uguale per tutti.