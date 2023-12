Giove, spaccio vicino alla discoteca. Denunciato un diciottenne

GIOVE In tasca 14 grammi di hashish e 400 euro. Denunciato per spaccio un diciottenne incensurato. Segnalato l'amico, coetaneo.

Il fatto è accaduto la notte di Natale nel parcheggio di una discoteca di Giove dove i carabinieri della stazione di Montecchio hanno fermato due ragazzi per un controllo.

A fronte del nervosismo di uno dei due, i militari hanno approfondito le verifiche passando alla perquisizione personale.

Dalle tasche del primo sono venuti fuori 14 grammi di hashish e 400 euro in contanti, probabilmente ricavato dell'attività di spaccio.

Da quelle dell'amico, circa sei grammi di hashish.

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Per il primo ragazzo è scattata la denuncia penale, mentre per l'altro, con precedenti, la segnalazione alla Prefettura come assuntore.