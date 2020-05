Giove, situazione Covid-19: salgono i guariti. Più dieci in un solo giorno

GIOVE - Dieci guariti in un solo giorno. Ad annunciarlo lo stesso Sindaco Alvaro Parca in una nota pubblicata nella tarda serata di ieri. "Evoluzione sanitaria Covid-19 a Giove. Ore 21 del 15 maggio. Oggi grandi movimenti -ha scritto- ben 10 guariti! Rimangono 6 positivi, 2 dei quali ancora in ospedale mentre 4 fanno parte degli asintomatici rivelati dai test sierologici dei quali aspettiamo con ansia i risultati dei tamponi finali". Cinquanta positivi, centinaia di persone in isolamento fiduciario, 24 giorni di zona rossa e due decessi, questo il prezzo che il Comune ha dovuto pagare al virus, forse uno dei più alti in tutta la Regione. Dopo quasi due mesi però, sembra che si sia finalmente imboccata la strada per uscire dal tunnel. "Le notizie sono buone ma il virus non è sconfitto -ammonisce Parca- non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a rispettare le norme di prevenzione e contenimento". Nell'attesa di vedere arrivare a zero l'asticella del contagio, piano piano anche Giove sta riaprendo attività e servizi. Un segnale positivo nell'ambito di una situazione che resta comunque difficile. Il prolungato periodo di inattività e isolamento infatti, ha messo duramente alla prova tante famiglie che risiedono sul territorio comunale e che ad oggi hanno necessità di aiuti alimentari ed economici per andare avanti.

