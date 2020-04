Giove, i risultati definitivi: 13 nuovi positivi al Covid-19 e 20 guariti.

GIOVE - 13 nuovi casi di Coronavirus. Sono arrivati oggi i risultati definitivi dello screening a tappeto effettuato nei giorni scorsi dalla DIrezione Sanitaria sulla gran parte della popolazione del comune di Giove. Circa 910 test sierologici rapidi per individuare quelle positività al virus nascoste da un quadro clinico asintomatico. Sulla totalità dei test, è stato necessario effettuare circa 73 tamponi di accertamento, che hanno restituito i 13 nuovi casi, appunto. Una cattiva notizia, bilanciata però in qualche modo da quella di ben 20 guarigioni. "Scende da 50 a 30 il numero degli abitanti di Giove positivi al Coronavirus - si legge nel comunicato emesso dall'assessore regionale Luca Coletto- un dato confortante che conferma il contenimento dell'infezione tra la popolazione che potrà gradualmente tornare alla normalità".

"La riuscita di questo monitoraggio capillare – ha concluso l'assessore - è stata possibile grazie al contributo e al lavoro sinergico dell'Amministrazione Comunale di Giove, della Protezione Civile, delle Associazioni di Volontariato locali e regionali, delle forze dell'ordine e degli operatori, medici ed infermieri dell'Azienda Usl Umbria 2 distretto di Narni e Amelia, che hanno messo in campo un'organizzazione efficace ed efficiente che ha garantito tempi rapidi di esecuzione ed evitato assembramenti".

Da giovedì 23 a sabato 25 aprile, nella zona rossa di Giove, nel distretto di Narni - Amelia della Usl Umbria 2, Su circa 1880 abitanti sono stati effettuati 909 test sierologici e 507 tamponi naso faringei.

La popolazione presa in esame va dai 14 anni in su e il primo dato rilevante riguarda l'esito negativo di tutti i test effettuati nei residenti con fascia di età compresa tra i 14 ed i 18 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA