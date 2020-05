Giove, fuori dal tunnel. Guarito anche l'ultimo positivo al Covid

Giove- La notizia era nell'aria già da qualche giorno ma oggi finalmente è arrivata la comunicazione ufficiale. Anche l'ultimo positivo al Coronavirus residente nel comune di Giove è finalmente guarito. Con un bilancio di 50 casi positivi e due decessi anche Giove dunque chiude il conto con il virus. "E' la notizia che tutti stavamo aspettando -ha commentato il sindaco Alvaro Parca- con oggi anche l'ultima ordinanza contumaciale emessa decade. Speriamo non ci sia mai più bisogno di farne". Il calvario del comune amerino era cominciato lo scorso 27 marzo in piena pandemia, quando l'emergenza sanitaria era al massimo anche a livello nazionale. In pochissimo tempo i casi si erano moltiplicati fino ad arrivare a 38 casi su circa 1800 abitanti. Alla luce della diffusione di un contagio tanto rapido e in alcuni casi non prevedibile, lo scorso 10 aprile la Regione aveva decretato il comune zona rossa. 24 giorni, in cui la popolazione è arrivata allo stremo psicologico ed economico tanto il sindaco ha lanciato una colletta cittadina per cercare di sopperire ai fondi comunali e a quelli stanziati dal governo a favore delle famiglie più disagiate.

