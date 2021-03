Giornata delle donne, sospesa la conferenza organizzata dal Comune in streaming dopo l'incursione di un hacker con bestemmie e video porno

TERNI «Non ho ancora capito come possa essere accaduto, ma quello che è certo che presenteremo una denuncia in questura per individuare i colpevoli di un episodio davvero grave». L’assessore alla Cultura di Terni, Andrea Giuli, è visibilmente arrabbiato dopo aver dovuto sospendere un evento in streaming organizzato dal Comune di Terni e dalla Biblioteca comunale di piazza della Repubblica l’8 marzo in occasione per la Giornata internazionale delle donne proprio dopo il suo intervento. Sospensione immediata dovuta all’incursione di un hacker che si è introdotto con bestemmie, parolacce, minacce e video porno, durante la diretta tramite la piattaforma Zoom e ed il social network Facebook e mentre erano collegati decine di persone. E’ accaduto intorno alle 17 durante l’incontro su una triste pagina della nostra storia locale: “Sulla pelle delle donne. La storia dei sifilicomi ternani 1861-1885”. Si tratta di una ricerca realizzata da Christian Armadori, presidente dell’associazione culturale “Porto di Narni, approdo d’Europa”, condotta in collaborazione con lo staff della sala Farini Bct. La lettura dei documenti era stata affidata all’attrice Cecilia Di Giuli; poi ci dovevano essere gli interventi dello psichiatria Antonio Metastasio e del professor Adolfo Puxeddu. Ma l’incursione ha bloccato tutto perché è arrivata appena dopo la presentazione dell’evento da parte della direttrice della bct Franca Nesta e dell’assessore Andrea Giuli.

La delusione anche dell’autore della ricerca, Christian Armadori, per l’interruzione forzata: «Io francamente non trovo neanche le parole ho parole per commentare l’accaduto, l’episodio in sé potrebbe essere liquidato come una “ragazzata” di cattivo gusto, ma fatta proprio in concomitanza di un evento sulla giornata della donna è molto grave, stavamo parlando di una triste pagina di storia locale legata a terribili discriminazioni sulle donne e abbiamo dovuto sospendere definitivamente tutto perché qualcuno non ha nient’altro di meglio da fare che irrompere sulla diretta streaming con bestemmie e materiale pornografico».

